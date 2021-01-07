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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

زيادة قوات الأمن حول منزل نتنياهو

الخميس 07/يناير/2021 - 11:32 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية رفع مستوى الحماية لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وفي محيط منزله.

وجاء قرار الجهات الأمنية الإسرائيلية بتعزيز الإجراءات المتبعة حول منزل نتنياهو الموجود في مدينة القدس المحتلة، وكذلك الدفع بقوات أمنية إضافية، بعد زيادة التهديدات ضده، حسبما نشر موقع "0404" الإسرائيلي.

وتم التأكد من زيادة التهديدات ضد نتنياهو وفق معلومات استخباراتية تم بحثها في ذلك الشأن.

ومن المقرر أن تعقد إسرائيل انتخابات مبكرة في 23 مارس المقبل، بعد حل الكنيست في ديسمبر الماضي.

وفشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في التوافق حول موعد إقرار الميزانية العامة، أو التصويت على مشروع قرار لتأجيله.

ونشبت خلافات عديدة بين نتنياهو، وبيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، حول أزمة الميزانية.

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