الذهب يصعد مع تعزيز قيادة ديمقراطية لمجلس الشيوخ الأمريكي آمال التحفيز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عزز اكتساح ديمقراطي لانتخابات إعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي، على الرغم من أن صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عند ما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1927.10 دولار.وانخفضت الأسعار 2.5 % بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر أمس الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ما يزيد عن واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 % إلى 27.27 دولار للأوقية.وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 2454.50 دولار.