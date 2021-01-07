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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

الخميس 07/يناير/2021 - 09:53 ص
الصين
الصين
وكالات
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خلصت دراسة حديثة إلى أن الصين أمامها عملا كثيرا لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

وقال الباحثون في معهد ميركاتور للدراسات الصينية إنه على الرغم من أن الصين أوفت، أو قريبا سوف تفى، بجميع الأهداف البيئية التي حددتها لعام 2016 في خطتها الخمسية، فيما يتعلق بالاستدامة، فإن سجلها متفاوت.

وقال الباحثان انا هولزمان ونيس جرونبيرج إن الصين تبث انبعاثات غازية أكثر من أي دولة في العالم، وعلى الرغم من أنها تضيف المزيد من الطاقة المتجددة أكثر من أي دولة أخرى، فإنها تعتمد بصورة كبيرة على " مصادر الطاقة غير النظيفة".

وأضافا أن الصين عززت سعتها للطاقة المولدة بالفحم بواقع 20 جيجاوات، ووافقت على تعزيز محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بواقع 48 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2020 فقط.

وأشار الباحثان أيضا إلى التأخير في تنفيذ برنامج تبادل الانبعاثات الذي كان مقررا تبنيه العام الماضي.

وبالإضافة لذلك، قال الباحثان إن بكين لا تقيد الاسثتمار الصيني في المشاريع التي تعتمد على الكربون في الخارج.

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