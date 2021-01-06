فرج عامر: الفاتورة الإلكترونية خطوة جديدة لزيادة الاستثمار

ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تسهم بشكل كبير في القضاء على الفساد الضريبي، مؤكدًا أن قرار إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة جيد، كما أنها تعتبر خطوة البداية وليس النهائية لإسراع باقي الشركات في إجراءات الانضمام.وشدد عامر، خلال البيان الصادر له، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ للاستفادة من مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية المعلن عنها من قبل الوزارة في وقت سابق، خاصة أنه سيتم حرمان غير المشتركين في المنظومة.وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية تسهم وبشكل كبير في القضاء على التهرب الضريبي، كما أنها تقوم بدعم التجارة الإلكترونية او مايطلق عليها بتجارة الأونلاين، مما تساعد على زيادة الاستثمار وتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الرقمنة ستكون الأداة التي تقضي على الفساد وتقتلعه من جذوره، فضلًا عن دورها في القضاء على الروتين داخل المؤسسات الحكومية.وطالب البرلماني، الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقًا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.