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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن» توضح إجراءات التسجيل للحصول على طرف صناعي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:00 م
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى استقبال طلبات ذوي الإعاقة للحصول على أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، حيث خصصت الوزارة رابط الكتروني للتسجيل على موقعها https:www.moss.gov.eg أوعن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 150، والذي يقوم بالرد علي الاستفسارات وتوجيه المواطنين غير القادرين على تسجيل مباشرة على الموقع الالكتروني لأقرب جمعية أهلية في نطاقه الجغرافي ليقوم بعملية التسجيل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج أن هناك توجيهات رئاسية بتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية باعلى جودة بمجرد الحصر، موضحة أنه يوجد فى مصر أكثر من 10 ملايين و800 ألف شخص من ذوي الإعاقات المختلفة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت فى تصريحات للدستور، أنه سيتم البدء فى إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال 2021 اى قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن الحكومة تستهدف أيضا الأسواق العربية والافريقية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويا، موضحة أن هناك تسهيلات للأشخاص الأولى بالرعاية، من خلال تقديم تسهيلات فى السداد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ستكون هناك أولوية خاصة لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة للحصول على الأطراف الصناعية، وكذلك النساء ممن يرعون أبنائهم، وأيضا العمال، لافتة أن الموازنة مفتوحة لدعم تلك الفئة، ووفقا لتوجيهات الرئيس ستكون هناك موازنة كبيرة للمشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية. 

وأوضحت أن الفئات المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخري.

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