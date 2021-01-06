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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تُحيى «يوم الشهيد» بزراعة أكثر من 20 ألف شجرة زيتون

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:07 م
شجرة زيتون
شجرة زيتون
مروة عنبر
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أحيا الشعب الفلسطيني فى عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، يوم الشهيد الفلسطينى من خلال عدة فعليات.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن الفعاليات التي حملت عنوان "أحياء يرزقون"، والتي دعا لها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعملت على زراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة زيتون، تخليدًا لشهداء فلسطين.

وستتم زراعة الأشجار في مدرسة إسحق القواسمي في محافظة الخليل، وحديقة الاستقلال في محافظة رام الله والبيرة، وأرض مراحات في محافظة سلفيت، وضاحية شويكة في محافظة طولكرم، ومقبرة الشهداء في مخيم قلنديا في محافظة القدس، ومقر بيت الأجداد في محافظة أريحا، والريف الشرقي جناتا في محافظة بيت لحم، وعزبة طبيب في محافظة قلقيلية، وحدائق الشهيد ياسر عرفات في محافظة نابلس، وبيت قاد فى محافظة جنين، ومدينة طوباس.

ويصادف يوم غد الخميس، السابع من يناير، يوم "الشهيد الفلسطيني"، الذي أعلن عنه عام 1969.

100 ألف شهيد، ارتقوا منذ النكبة وحتى نهاية 2020، ونحو 11 ألف منهم استشهدوا منذ بداية الانتفاضة الثانية 2000-2005 وحتى اليوم.

وكان العام 2014 الأكثر دموية، حيث ارتقى 2240 شهيدًا منهم 2181 استشهدوا في قطاع غزة، غالبيتهم خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال عام 2019 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 151 شهيدًا، وعام 2020، استشهد 48 فلسطينيً
ا، كما شهد الأسبوع الأول في 2021 استشهاد شاب في الخليل.

وبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم 13 جثمانًا، ليرتفع عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 73 جثمانًا، إضافة إلى 254 جثمانًا محتجزة منذ العام 1968 فيما يُسمّى "مقابر الأرقام"، ليبلغ العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي 327 جثمانًا.

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