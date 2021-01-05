بابا الفاتيكان: يسوع هو كلمة الله الأزلية

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: في الطفل يسوع يظهر الله محبوبًا ومليئًا بالصلاح والوداعة، إنَّ إلهًا كهذا يمكننا حقًا أن نحبّه من كل قلوبنا.وأضاف بابا الفاتيكان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يسوع هو كلمة الله الأزلية، الذي لطالما فكر فينا ويرغب في التواصل معنا.وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.