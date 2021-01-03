رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الأردن: مراجعة وتخفيف إجراءات الحظر الشامل قريبا

الأحد 03/يناير/2021 - 11:51 ص
بشر الخصاونة
بشر الخصاونة
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الأحد، مراجعة وتخفيف إجراءات الحظر الشامل قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الخصاونة قوله، خلال بيانه الوزاري أمام مجلس النواب اليوم: "اخترنا مضاعفة القدرات الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الاغلاقات الشاملة والجزئية" كاشفا عن خريطة طريق وصولا إلى التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن حكومته تعمل على وضع الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، واعتزامها إحداث إصلاحات هيكلية واقتصادية لتحسين بيئة الاعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للعام المقبل 2.5 %، مؤكدا توجيه المساعدات الخارجية نحو الأولويات الوطنية المرتبطة بسد الفجوات التمويلية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المرأة الحديدية عن إهانة أردوغان للمحجبات: سئمت الأمة من عقليته القذرة

يبدأ تسليمها بعد قليل.. الصور الأولى لأول عمارة سكنية بالعاصمة الجديدة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

الصور

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك