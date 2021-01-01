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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الدولية للطاقات المتجددة تناقش انتقال الطاقة من أجل التنمية بعد كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:44 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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تعقد الدورة الحادية عشرة للوكالة الدولية للطاقات المتجددة «IRENA» فتراضيًا من 18 إلى 21 يناير 2021، مع اجتماعات للشركاء والخبراء والمتخصصين في الطاقة حول العام يومي 13 و14 يناير 2021.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات والوزراء وصناع القرار في مجال الطاقة من بين أعضاء الدول المنضمة للوكالة، بالإضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف وأصحاب المصلحة العالميين والجهات الفاعلة الخاصة لإعادة تقييم الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة والعوائق المتصورة والقرارات الافتراضية، ومناقشة انتقال الطاقة كاستثمار في المستقبل.

كما يعد الملف الأبرز للمناقشة فوق مائدة الحوار الرفيع المستوى هو كيفية انتقال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد 19، وتبادل وجهات النظر حول دور للانتقال الطاقة مدفوعة من خلال مصادر الطاقة المتجددة كاستجابة للوباء ورسم استراتيجيات للنهوض في وقت واحد بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية المتعددة.

كما تشهد الجلسات الوزارية العامة مناقشات الوزراء والمشاركين الرفيع المستوى بشأن موضوعات محددة مثل التخطيط الوطنية للطاقة، والمالية لمصادر الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة والطريق إلى تحييد الكربون وتنشيط الرعاية الصحية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للدورة زيادة الوعي بأهمية تكثيف الجهود العالمية لتسريع وتيرة انتقال الطاقة في فترة التعافي بعد كوفيد 19، واستكشاف الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن تحشد الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، كما ستنظر الجمعية في نتائج اجتماعات مجلس الوكالة وتقدم التوجيه بشأن مسائل إدارية ومؤسسية محددة.

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