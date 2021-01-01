«الزراعة»: التقرير الطبى لذكر الزراف «زيزو» يحدد مستقبل شقيقتيه

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن التقرير الطبي لذكر الزراف "زيزو" بناء على سحب العينات هو الذي سيحدد التعامل بشأن الزرافتين المستوردتين من جنوب إفريقيا، كما سيكشف مدى إصابتهما بالأمراض في موطنهما الأصلي أو وجود إهمال من جانب حديقة الحيوان بالجيزة.وقال محمود في تصريحات لـ«الدستور» إن وزارة الزراعة لم تدفع شيئًا في الزرافات الثلاث وأنه تم جلبها بنظام البدل مع حيوانات من حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن بيت الزراف مصمم بالخشب وليس من المعدن من أجل التدفئة، حيث إنه من غير المسموح بإدخال كهرباء أو وسائل داخل مبيت الزراف، وأنه سيتم تزويد البيت بقش الأرز أو وسائل تدفئة تقليدية.وأضاف أن الزرافات مازالت في فترة الحجر الصحي لمدة شهر والمورد سيكون مسئولًا في حالة إصابتهم بأي من الأمراض الفيروسية أو البكتيرية، وإدارة الحديقة على اتصال دائم بجنوب إفريقيا.وكان السيد القصير وزير الزراعة كلف بتشكيل لجنة من صحة الحيوان والهيئة البيطرية وحديقة الحيوان للوقوف على أسباب نفوق ذكر الزراف "زيزو" بعد تشرحيه بواسطة الفريق الطبي البيطري.