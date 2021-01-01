مقتل ناشط من المجتمع المدني في العاصمة الأفغانية

ذكرت الشرطة الأفغانية أن عبدي جاهد، وهو أحد نشطاء المجتمع المدني من إقليم باغلان، قتل في هجوم شنه مسلحون في منطقة الشرطة الـ17 في العاصمة الأفغانية كابول، مساء أمس الخميس، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الجمعة.وذكرت الشرطة أن ناشط المجتمع المدني من منطقة "نهرين" بالإقليم الواقع شمال البلاد، وفي الوقت نفسه، قتل أحد شيوخ القبائل في هجوم شنه رجال مسلحون مجهولون في مدينة "لاشكارجاه" مساء أمس الخميس، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون.يشار إلى أن الهجمات المستهدفة زادت في كابول خلال الشهرين الماضيين، وأشار استطلاع رأي نشرته قناة "طلوع نيوز" في 21 ديسمبر الماضي إلى أن كابول شهدت 60 حادثا متعلقا بالأمن، في 64 يوما قتل فيه 133 شخصا وأصيب 280 آخرين.