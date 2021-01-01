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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:21 ص
أوجور شاهين، رئيس
أوجور شاهين، رئيس شركة "بيونتيك
وكالات
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توقع أوجور شاهين، رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، أن تتضح لشركته الكميات الإضافية المطلوبة لإنتاج اللقاح بحلول نهاية يناير الجاري.

وقال رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "نحاول إيجاد شركاء تعاون جدد ينتجون لنا، الأمر ليس كما لو أن المصانع المتخصصة في جميع أنحاء العالم غير مستغلة ويمكنها إنتاج لقاح بالجودة المطلوبة بين عشية وضحاها، بحلول نهاية يناير سيتضح لنا ما إذا كان بإمكاننا إنتاج المزيد، وكمية هذا الإنتاج".

وذكر "شاهين"، أن العدد الإجمالي للقاحات المتاحة ضد فيروس كورونا المستجد لا يبدو "ورديا" حاليا، "لأنه لا توجد لقاحات أخرى معتمدة وعلينا سد هذه الفجوة بلقاحنا"، موضحا أن شركته بصدد استكشاف إمكانية زيادة الإنتاج مع الشريكة الأمريكية "فايزر".

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