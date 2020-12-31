160 جراحة مجانية لأبناء الشلاتين وحلايب ضمن قافلة «طب عين شمس»

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الخميس، أن إجمالي العمليات الكبرى التي نجحت القافلة التنموية من كلية الطب بجامعة عين شمس في اجرائها بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لأبناء الشلاتين وحلايب وأبورماد 160 عملية جراحية مجانية متنوعة (منظار مسالك - كيس دهني - منظار معدة - طهارة - حصوات بالمثانة - فتق إربي أيمن - إصلاح ضيق مجرى البول - دوالي خصية - خراج بالكتف - خراج بالقدم - خراج بالساعد- فتق خراج).في السياق ذاته، أشار المحافظ، إلى أنه تم تحويل 139 حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس لاستكمال الفحوصات والإجراءات الطبية المطلوبة، مجددًا توجيه الشكر لجامعة عين شمس بصفة عامة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني، ولأعضاء القافلة التنموية من كلية الطب بالجامعة بصفة خاصة، لجهودهم في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجانًا لأبناء الجنوب من خلال القافلة التي شملت مختلف التخصصات، وذلك بناء على البروتوكول الموقع مع مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.أوضح محافظ البحر الأحمر أن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية لأبناء المحافظة بمختلف المدن، لافتًا إلى أن هناك دعما كبيرا من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم لتوفير كافة احتياجات ومتطلبات قطاع الصحة بمختلف مدن المحافظة لتقديم أفضل الرعاية الصحيّة والعلاجية للمواطنين.يذكر أن القافلة الطبية العلاجية أجرت الكشف الطبي على 2109 حالات، لافتًا إلى أنه تم توزيع الكمامات على المترددين على العيادات المختلفة، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما إن الاهتمام بمدن الجنوب يشمل أيضًا الجوانب التعليمية والتوعوية.كانت إدارة تعليم الكبار بالشلاتين نظمت عدة فعاليات، وسلمت 40 شهادة محو أمية، وعقدت اختبارات قياس مستوى ل 30 دارس، وحرصًا من إدارة جامعة عين شمس على رفع الوعي الثقافي لدى أبناء مدينتي الشلاتين وحلايب، قامت بتنظيم 3 حملات توعوية، الحملة الأولى بعنوان "الانتماء وحب الوطن"، والثانية بعنوان "مهارات الاتصال الفعال لتقديم خدمة طبية متميزة"، والثالثة بعنوان "الأهداف الدولية لسلامة وأمان المرضى".