فلسطين تحمّل إسرائيل مسئولية إرهاب المستوطنين على الطرقات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن المجتمع الدولي موحد ضد الاستيطان، لكنه لم يقم بخطوة جدية لمواجهة الاستيطان وحماية حل الدولتين، رغم أن هناك أرضية قانونية غنية لتجفيف الاستيطان عبر قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية، ونسعى لإنضاج هذه الإرادة.وحمّل رئيس الوزراء في تصريحات له إسرائيل مسؤولية إرهاب المستوطنين على الطرقات واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى السعي لعمل قائمة لدى المجتمع الدولي بأسماء زعماء الإرهاب ضد الفلسطينيين.من جانب آخر قال اشتية: إن الجانب الفلسطيني قام بكل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالجنائية الدولية، ونزود المحكمة بشكل منتظم بوثائق عن الاستيطان، والتأخير متعلق بإجراءات إدارية من جانب المحكمة، ونأمل أن يتم الإسراع فيها.