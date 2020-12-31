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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفاع الضابط في قضية «سيدة المحكمة»: المحكمة لم تتسلم تقرير الطب الشرعي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:13 م
سيدة المحكمة
سيدة المحكمة
حسام التمساح
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كشف نادر نورى دفاع الضابط، وليد عسل في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سيدة المحكمة"، أن المحكمة لم تتسلم تقرير الطب الشرعي حول الحالة النفسية للمتهمة وبيان مدى قواها العقلية وقت ارتكاب جريمة التعدى على موكله.

كانت محكمة جنح النزهة قد قررت إحالة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة لاتهامها بالتعدي على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه وفي حالة عدم حضور الطب الشرعي تقرر جلسة 31 ديسمبر المقبل للتقرير.

وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، وأوقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.

ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

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