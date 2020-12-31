امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

حالة من الاستياء، انتابت رواد موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك»، بعد تداول صورًا لطالب يؤدي الامتحان في فناء إحدى المدارس التجريبية بإدارة شرق الاسكندرية التعليمية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بعد أن طالبته المدرسة بالحضور لأداء الإمتحان في لجنة خاصة بالمدرسة، ولكن تم إبقاء الطالب بفناء المدرسة وامتحانه فيه.ونشر جروب أولياء أمور إسكندرية، صورة الطالب، مشيرًا إلى أن الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات بالإسكندرية، ومصاب بفيروس كورونا، وعندما توجه والد الطالب لإدارة المدرسة، بسبب خضوع الطالب للعلاج في توقيت امتحانات العملي والمستوى الرفيع، كان الرد يجب إحضار الطالب لأداء الإمتحان والذي سيكون بلجنة خاصة، وإلا اعتبر الطالب دور ثاني.وأشار المنشور المتداول عبر جروبات موقع التواصل الإجتماعي، أن الطالب الطالب أدى الامتحان بلجنة خاصة والتي كانت في فناء المدرسة بجانب دورة المياه الخاصة بالفتيات، وأثناء الإمتحان كان هناك لجنة امتحان مادة التربية الرياضية للمرحلة الإعدادية، وتم تصوير الطالب وترويج صورته دون مراعاة لحالته الصحية والنفسية، فضلًا عن عدم تجاوب المدرسين مع الطالب أثناء تسليم ورقة الامتحان خوفًا على أرواحهم.ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد وكيل أول مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه تم إحالة الواقعة للتحقيق بتشكيل لجنة من المتابعة بمديرية التعليم، ولجنة من الإدارة برئاسة مدير عام الإدارة.وأضاف في تصريحات لـ « الدستور» أن اللجنة تتواجد بالمدرسة منذ صباح اليوم، للتحقيق وبحث الواقعة، وبمجرد الإنتهاء من التحقيقات والتقرير في نهاية اليوم سوف يتم عرض ما تم الوصول إليه في التحقيق في الواقعة.