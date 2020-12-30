شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة من وزراة التضامن الاجتماعي

قانون الضمان

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المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- عدم وجود ملكية أرض زراعية

- عدم ملكية محل تجاري

- عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

- الا يعمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.



