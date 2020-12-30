شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة من وزراة التضامن الاجتماعي
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:31 م
ولاء جمالطباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ أكثر من 14 مليون حتى منتصف شهر ديسمبر 2020.
وأضافت الوزارة أن برنامج "تكافل وكرامة" بدا منذ مارس 2015 بهدف استهداف الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضم الطبقات الهشة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي ومنها الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وذلك في قاعدة بيانات مُميكنة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن موازنة العام المالي للدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" بلغت خلال العام المالي 2019-2020 حوالي 18.5 مليار جنيه، ووصلت ميزانية الدعم منذ 2015 حتى الآن بلغت 55 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي" بلغ 399 ألف أسرة بميزانية تقدر حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021.
تقديم شكوى
أعلنت وزارة التضامن عن تخصيص الخط الساخن 19680 لاستقبال شكاوي المواطنين عن الدعم النقدي أو من خلال البريد الالكترونى من هنا.
إجراءات الإشتراك بالبرنامج
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة اقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام
وأضافت الوزارة أن برنامج "تكافل وكرامة" بدا منذ مارس 2015 بهدف استهداف الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضم الطبقات الهشة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي ومنها الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وذلك في قاعدة بيانات مُميكنة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن موازنة العام المالي للدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" بلغت خلال العام المالي 2019-2020 حوالي 18.5 مليار جنيه، ووصلت ميزانية الدعم منذ 2015 حتى الآن بلغت 55 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي" بلغ 399 ألف أسرة بميزانية تقدر حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021.
قانون الضمانأشارت وزارة التضامن إلى أنه يتم حاليا مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تقديم شكوى
أعلنت وزارة التضامن عن تخصيص الخط الساخن 19680 لاستقبال شكاوي المواطنين عن الدعم النقدي أو من خلال البريد الالكترونى من هنا.
إجراءات الإشتراك بالبرنامج
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.
المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة- صور بطاقة الرقم القومى سارية.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج الزوجة للأرامل.
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة اقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
- عدم وجود ملكية أرض زراعية
- عدم ملكية محل تجاري
- عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.
- الا يعمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي
- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.
- عدم ملكية محل تجاري
- عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة.
- الا يعمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي
- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.