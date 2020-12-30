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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسين خيري: هناك مشكلة كبيرة في ظهور الأطباء بوسائل الإعلام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:37 م
حسين خيري
حسين خيري
محمد جعفر
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قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن هناك مشكلة كبيرة في ظهور الأطباء وغير الأطباء في وسائل الإعلام، والحديث في أمور طبية ليسوا على دراية بها، وكذلك التسويق لمنتجات قد تكون غير صحيحة، والإعلان عن أرقام هواتفهم وعناوينهم وهي أشياء ليست من أصول المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم مع د.حسين خيري نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية

وأضاف: حضرنا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل وضع إطار لمعالجة تلك المشكلة لأن هناك الكثير من الشكاوى من الأطباء ضد ذلك الأمر، ونريد من المجلس مساعدتنا في القضاء على تلك المشكلات المسيئة للأطباء.

وأكد د. أسامة عبدالحي، أمين نقابة الأطباء، أن النقابة لن تقوم بمجاملة أي طبيب لأن قضية ظهور غير المتخصصين إعلاميًا أصبحت مأساة للأطباء وتسئ لهم وجموع الأطباء يرفضون ذلك، فيجب عند ظهور الأطباء إعلاميًا الحديث في تخصصهم.

وأضاف: نحن لا نريد الرقابة على المحتوى ولكن للوصول إلى إلى برامج تخرج بشكل سليم وصحيح لحماية الأفراد الذين يشاهدون تلك البرامج، وأوضح أن هناك الكثير من الشكاوي من الأطباء، ونريد العمل مع المجلس على تقنين الأمر.

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