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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«مفهاش خروج».. أفكار بديلة للاحتفال بالكريسماس فى المنزل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:28 م
الكريسماس
الكريسماس
إسلام جمال
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فرضت جائحة كورونا هذا العام، الاحتفال باعياد الميلاد والكريسماس داخل المنزل، لمنع تفشى الفيروس القاتل بعد ظهور سلالات أكثر إنتشارًا وأشد شراسة.

ونقدم عددا من الافكار التى تساعدك فى الإستمتاع بليلة راس السنة بالمنزل، عوضًا عن الحفلات.

«اتفرج على فيلم»
من الأشياء التى تضيف مزيد من السعادة مشاهدة فيلم يناسب أجواء الكريسماس، أشهرها "وحدى بالمنزل" والذى يعبر عن اجواءء الكريماس والثلوج.

«أكلة حلوة»
الطعام "سيد القعدات" فإعداد وجبة محببة وتناولها خاصة فى الاعياد، تساهم بشكل كبير فى إضافة السعادة.

«مسابقة»
يعتبر التنزة والخروج ليلة راس السنة من الأمور التى ينتظرها الأطفال، ولكن هذا العام مختلف، فيمكنك إقامة عدد من المسابقات لهم.

«قعدة رومانسية»
الشئ الإيجابى لجائحة كورونا انها ساعدت فى تقريب الزوجين، الأمر الذى يجعله فرصة لتنظيم "قعدة رومانسية" وعشاء بالشموع.

«أقرا كتاب»
إذا كنت من غير المرتبطين، فقراءة كتاب من الامور الجيدة والتى تساهم فى قضاء يوم جيد، مع تناول "السناكس" المفضل لديك.

«أسمع أغاني»
ينصح بسماع أغانى مرحة، مع الرقص عليها، مما يضفى طابع من السعادة خلال ليلة عيد الميلاد.


«كيكة راس السنة»
إعداد كعكة رأس السنة أو بعض أصناف الطعام والمشروبات المفضلة للجميع؛ حتى تتمكن وعائلتك وأصدقائك من تناولها طوال الليل.

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