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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين»: مد فترة إقرارت الضرائب العقارية استجابة لأول مطالبنا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:23 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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كشف الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس اللجنة المشكلة من مجتمع الأعمال ووزارة المالية بشأن الضرائب العقارية، أنه تم إصدار منشور داخلي صادر من وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة مكاتب مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بمد فترة تقديم الإقرار الضريبي عن الضرائب العقارية من 31 ديسمبر الجاري إلى 31 مارس المقبل، كأول مطلب للجنة من وزارة المالية في الاجتماع السابق لها.

وأكد خميس، أن القرار يعتبر باكورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتشكيلها تضم ممثلين من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات مع قيادات الضرائب العقارية.

وأوضح الأمين العام للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن موعد الاجتماع القادم للجنة داخل الاتحاد مطلع الإسبوع المقبل.

كان وزير المالية أصدر قرارا مطلع الشهر الجاري بتشكيل لجنة تضم تجمع المستثمرين ومجتمع الأعمال بجانب ممثلين من الوزارة تختص بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والإتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون، بالإضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.


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