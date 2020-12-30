رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إتمام الصلح فى نزاع ثأري بين عائلتين بأسيوط

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:46 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب.

وجاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل انفجار مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

النائب العام: لا وجه لإقامة دعوى جنائية في «قضية ريجيني»

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

الصور

image description

حتى إشعار أخر.. جامعة أسيوط تجمد فاعلياتها لمواجهة كورونا

image description

توجيه من محافظ دمياط بشأن احتياجات مستشفى الحميات

image description

«سعد» يدرس شكاوي مدينة أسيوط الجديدة لإيجاد حلول فورية

image description

افتتاح مسجدين في أسيوط وسط تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير فى دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«Malvern college Egypt» تحتفل بالعام الميلادى الجديد بأضواء مبهرة وتصدر البهجة للمصريين (صور)

مواعيد قيام الليل وكيفية الصلاة وعدد الركعات

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

17 إصدارا للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم فى 2020

بدء اختبارات الدفعة الثانية لصنايعية مصر

كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين.. جديد «القومي للترجمة»

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»