إتمام الصلح فى نزاع ثأري بين عائلتين بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب.وجاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.