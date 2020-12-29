دير العذراء بأخميم يقصر صلوات قداس العيد على الرهبان

أعلن دير السيدة العذراء مريم بأخميم اقتصار صلوات ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على الآباء الرهبان فقط.وأشار الدير في بيان له إلى أن القداسات في الأيام العادية سوف تكون بالحجز المسبق بنسبة 25%.وتابع: "ستكون المعموديات بميعاد مسبق بحضور 5 أفراد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".