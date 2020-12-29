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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير الميادين والمنتزهات العامة بنطاق مدينة إسنا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:54 م
تطوير الميادين والمنتزهات
تطوير الميادين والمنتزهات
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قام إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع بالمدينة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، رافقه خلال الجولة نواب المركز وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم، ومدخل مدينة إسنا من الناحية الشرقية، وذلك لوضع تصور للمنطقة ودراسة الاستفادة من هذه المساحة لتكون منتزهات للمواطنين في وجود فريق من شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، والذي أبدى استعداده لوضع تصور للمنطقة لتكون وجهة مشرفة لزوار المدينة والمواطنين.

كما تم تفقد إبراهيم نصير كورنيش إسنا، والذي سيتم تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورًا بالسجل المدني الجديد.

وقال إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، إن هناك العديد من التصورات للنهوض والارتقاء بمدينة إسنا لجعلها متميزة وسط مدن المحافظة، بالإضافة إلى عودة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتراث مدينة إسنا، ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى.

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