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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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يتابع المسلمون بشكل لحظي مواقيت الصلاة فى مصر، حيث نأتي لكم بنشرة وفقا لدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

ومن المعروف أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا". وقوله أيضًا: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".

وفي الإسلام يؤدي المسلم 5 صلاوات يوميًا فرضا على البالغ العاقل، بالإضافة للصلوات تؤدى في مناسبات دينية مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء


القاهرة والجيزة (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:57 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:04 PM - العِشاء 6:27 PM).

الإسكندرية (الفجْر 5:25 AM - الشروق 6:58 AM - الظُّهْر 12:03 PM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:07 PM - العِشاء 6:31 PM).

الفيوم (الفجْر 5:18 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:59 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:30 PM).
الإسماعيلية (الفجْر 5:14 AM - الشروق 6:47 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:40 PM - المَغرب 4:59 PM - العِشاء 6:22 PM).

بورسعيد (الفجْر 5:15 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:53 AM - العَصر 2:39 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:21 PM).

الأقصر (الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:52 AM - العَصر 2:49 PM - المَغرب 5:08 PM - العِشاء 6:28 PM).

مرسى مطروح (الفجْر 5:35 AM - الشروق 7:09 AM - الظُّهْر 12:13 PM - العَصر 2:59 PM - المَغرب 5:17 PM - العِشاء 6:41 PM).

العريش (الفجْر 5:09 AM - الشروق 6:43 AM - الظُّهْر 11:47 AM - العَصر 2:33 PM - المَغرب 4:52 PM - العِشاء 6:16 PM).

شرم الشيخ (الفجْر 5:02 AM - الشروق 6:33 AM - الظُّهْر 11:45 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:18 PM).

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