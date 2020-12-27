«رجوي» تتهم الحكومة الإيرانية بالتهرب من شراء لقاح كورونا

اتهمت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الأحد، الحكومة الإيرانية بمحاولة التهرب من شراء لقاح كورونا والتسبب في قتل المزيد.‏وقالت رجوي، في تغريدة لها على منصة تويتر: التباطؤ والتسويف من قبل خامنئي وروحاني في شراء لقاح ‎كورونا استمرار للسياسة الإجرامية التي تسببت في وفاة 192 ألفًا من مواطنينا منذ بداية تفشي كورونا.وأضافت رجوي: هذه اللعبة القذرة ستخلف مرة أخرى المزيد من الضحايا بين المواطنين المحرومين المضطهدين في إيران، حسب وصفها.