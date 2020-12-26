سوريا تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، تسجيل ١١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا إلى ١٠٩٣٢ حالة مؤكدة.

وقالت الصحة السورية في بيان، إنه تم تسجيل وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٦٩ حالة.

وقالت الصحة السورية إنه تم تسجيل شفاء ٤٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٠٩٣ حالة.

يذكر أن إجمالي الإصابات حوال العالم تخطى 80 مليون إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.75 مليون حالة وفاة، فيما تسجيل تعافي أكثر من 45 مليون حالة.