أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (9) قضايا تهريب، أبرزها (بضائع أجنبية – أقمشة – قطع غيار موتوسكيلات – مستلزمات طبية)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط عدد (1) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط عدد (3) قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية، أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي).وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1151) مخالفة مرورية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (186) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.