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تفاصيل الموسم السادس لمسابقة ملكة الأناقة (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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انتهت مسابقة ملكة جمال الأناقة Miss elegant الموسم السادس برئاسة محمود نجاح، من فعاليات التصفية الأولى للمتسابقات، تقدم للمسابقة 1800 فتاة عبر مواقعها، تمت تصفيتهن إلى 70 متسابقة ممن تنطبق عليهن الشروط من مهارات لغوية ودراسة جامعية وسن لا يتعدى ال27 عاما.

وأكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، للدستور أن المقابلات تمت على مدار يومين بتخصيص ساعة لكل 10 متسابقات فقط حفاظا علي صحة كل متسابقة وأسرتها التي كانت تحضر معها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كانت المقابلة تتم باللغتين العربية والإنجليزية والحضور بالكمامات.

وأوضح أنه تم عمل جلسة تصوير للفائزات في التصفية الأولى بواقع 6 متسابقات في كل سيشن، من المقرر أن تجرى التصفية الثانية 6 فبراير المقبل وسيتم اختيار 15 أو 20 متسابقة على الأكثر، في حين تقام فعاليات حفل الختام في 6 مارس المقبل لاختيار ملكة جمال الأناقة وأربع وصيفات بالإضافة إلى خمسة ألقاب شرفية لتصبح الفائزات في حفل الختام 10.

يشار إلى أن ملكة جمال الأناقة miss elegant تشترط أن لايقل الطول عن 165 سم، يتراوح السن من 17 إلى 27 عاما، ويكون الوزن متناسبا مع الطول، وفقًا للمعايير الدولية فأن المتسابقة تكون حاصلة على مؤهل عالي، طالبة جامعية، في مدرسة دولية وتجيد اللغة الإنجليزية،لديها مشروع تسعى إلى تحقيقه لخدمة الوطن وحسنة المظهر، تتميز باللباقة، نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة.

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