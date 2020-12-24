تفاصيل الموسم السادس لمسابقة ملكة الأناقة (صور)
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
شيماء دهبطباعة
انتهت مسابقة ملكة جمال الأناقة Miss elegant الموسم السادس برئاسة محمود نجاح، من فعاليات التصفية الأولى للمتسابقات، تقدم للمسابقة 1800 فتاة عبر مواقعها، تمت تصفيتهن إلى 70 متسابقة ممن تنطبق عليهن الشروط من مهارات لغوية ودراسة جامعية وسن لا يتعدى ال27 عاما.
وأكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، للدستور أن المقابلات تمت على مدار يومين بتخصيص ساعة لكل 10 متسابقات فقط حفاظا علي صحة كل متسابقة وأسرتها التي كانت تحضر معها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كانت المقابلة تتم باللغتين العربية والإنجليزية والحضور بالكمامات.
وأوضح أنه تم عمل جلسة تصوير للفائزات في التصفية الأولى بواقع 6 متسابقات في كل سيشن، من المقرر أن تجرى التصفية الثانية 6 فبراير المقبل وسيتم اختيار 15 أو 20 متسابقة على الأكثر، في حين تقام فعاليات حفل الختام في 6 مارس المقبل لاختيار ملكة جمال الأناقة وأربع وصيفات بالإضافة إلى خمسة ألقاب شرفية لتصبح الفائزات في حفل الختام 10.
يشار إلى أن ملكة جمال الأناقة miss elegant تشترط أن لايقل الطول عن 165 سم، يتراوح السن من 17 إلى 27 عاما، ويكون الوزن متناسبا مع الطول، وفقًا للمعايير الدولية فأن المتسابقة تكون حاصلة على مؤهل عالي، طالبة جامعية، في مدرسة دولية وتجيد اللغة الإنجليزية،لديها مشروع تسعى إلى تحقيقه لخدمة الوطن وحسنة المظهر، تتميز باللباقة، نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة.
وأكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، للدستور أن المقابلات تمت على مدار يومين بتخصيص ساعة لكل 10 متسابقات فقط حفاظا علي صحة كل متسابقة وأسرتها التي كانت تحضر معها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كانت المقابلة تتم باللغتين العربية والإنجليزية والحضور بالكمامات.
وأوضح أنه تم عمل جلسة تصوير للفائزات في التصفية الأولى بواقع 6 متسابقات في كل سيشن، من المقرر أن تجرى التصفية الثانية 6 فبراير المقبل وسيتم اختيار 15 أو 20 متسابقة على الأكثر، في حين تقام فعاليات حفل الختام في 6 مارس المقبل لاختيار ملكة جمال الأناقة وأربع وصيفات بالإضافة إلى خمسة ألقاب شرفية لتصبح الفائزات في حفل الختام 10.
يشار إلى أن ملكة جمال الأناقة miss elegant تشترط أن لايقل الطول عن 165 سم، يتراوح السن من 17 إلى 27 عاما، ويكون الوزن متناسبا مع الطول، وفقًا للمعايير الدولية فأن المتسابقة تكون حاصلة على مؤهل عالي، طالبة جامعية، في مدرسة دولية وتجيد اللغة الإنجليزية،لديها مشروع تسعى إلى تحقيقه لخدمة الوطن وحسنة المظهر، تتميز باللباقة، نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة.