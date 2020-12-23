«المركزي» يشدد على استخدام الجهات الحكومية رقم IBAN

شددت وزارة المالية في كتاب دوري صادر برقم 168 لسنة 2020 على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية عند إصدار أوامر الدفع الإلكتروني على منظومة الدفع الالكتروني ضرورة استيفاء رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN الخاص بالمستفيدين على مسئوليتهم دون أدنى مسئولية على الجهة.ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة من البنك المركزي لكافة البنوك العاملة في السوق المصري بشأن تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي عند إجراء التحويلات المالية بدلا من الحساب المصرفي في صورته الحالية، حيث تم البدء في المرحلة الاولى في الوقت الحالي، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية لاحقا حيث سوف يقتصر قبول التحويلات على الـ IBAN.