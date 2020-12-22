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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء22-12-2020 فى المحافظات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:23 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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في اطار البحث المستمر عن توقيت الصلوات عبر موقع البحث العالمي لـ«جوجل» نأتي لكم مواقيت الصلاة اليوم فى مصر بمختلف المحافظات.

وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-12-2020

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة
الصلاة الفجْر 5:14 AM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 2:41 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:21 AM
الشروق 6:55 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:02 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM

مواقيت الصلاة في السويس
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:34 PM
صلاة المَغرب 4:52 PM
صلاة العِشاء 6:14 PM

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 7:03 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:42 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:04 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 2:46 PM
صلاة المَغرب 5:06 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 7:06 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 2:54 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:37 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة
صلاة الفجْر 5:00 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:56 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

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