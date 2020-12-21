العراق تتفق مع فايزر لاستيراد 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، إن العراق اتفق رسميا مع شركة (فايزر) على استيراد 1،5 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأضاف البدر- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن الكمية الأولية من اللقاح قد تصل إلى البلاد مطلع العام المقبل.