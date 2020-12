قائمة أغانى «الكريسماس» لاحتفالات أعياد الميلاد

ترتبط أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس، ببعض الأغانى التى تعودنا على سماعها فى هذه المناسبات.



نرصد فى هذا التقرير أشهر أغانى "الكريسماس" العربية والأجنبية:

Jingle Bells

تعد من أشهر أغانى الكريسماس وأقدمهم على الإطلاق وكتبها جيمس لورد بيربونت بعام 1857، ودائمًا ما ترتبط باحتفالات الكريسماس.

Christmas Time is Here

تمت كتابة هذه الأغنية وتأديتها من قبل جرالدى ولى مندلسون، بعام 1965، وقد أدها فى برنامج تلفزيونى مشهور فى وقتها كان يسمى Charlie Brown Christmas.



All I Want for Christmas is You

الأغنية الشهيرة التى تعتبر من أشهر أغانى الكريسماس، وأحدثها كتبتها "ماريا كارى" وهي التى غنتها أيضا بنوفمبر عام 1994.

ليلة عيد.. فيروز

تعتبر "ليلة عيد" هي الأغنية الأشهر في المنطقة العربية، على الرغم من أن اللحن مقتبس من الألحان التراثية العالمية لأغنية “Jingle Bells”، إلا أن صوت القديرة فيروز أعطى لها رونقًا مميزًا.

سهرة عيد.. ماجدة الرومى

شاركت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، في تقديم أغنية لأعياد الميلاد والكريسماس، حيث قدمت "سهرة عيد"، من كلمات هنري زغيب، وألحان جون هنري هوبكنز، وتوزيع كلود شلهوب.

بابا نويل.. مصطفى قمر

قدم الفنان الكبير مصطفى قمر، أغنية "حبيبي يا بابا نويل"، مع الفنانة نيللي والراحل حسن كامي، وهي تعرض كل عام في ليلة الاحتفال برأس السنة.

وتعد أغنية مصطفى قمر من أكثر الأغاني المصرية شهرة، والتي عرضت في منتصف فترة التسعينيات وصورت بطريقة "الفيديو كليب".