أمريكا ترصد 4 ردود فعل جسدية للقاح فايزر

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن أنها تحقق في عدة ردود فعل تحسسية تعرض لها متلقو مصل فيروس كورونا المستجد، الذي أنتجته شركة "فايزر"، وتم الإبلاغ عنها في عدة ولايات أمريكية.وقال بيتر ماركس مدير مركز التقييم والبحث الحيوي في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية- خلال مؤتمر صحفي- إنه جرى حتى الآن رصد 5 ردود فعل جسدية مختلفة في عدة ولايات أمريكية بينها ألاسكا.وأكد ماركس أن الإدارة تعمل مع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع السلطات البريطانية المعنية بعد رصد عدة ردود فعل تحسسية تجاه مصل فيروس كورونا هناك.وأشار إلى أنه سيتم التدقيق في المعلومات الواردة عن كل حالة لفهم ما حدث عند تناول المصل في محاولة للتوصل إلى أي مُركب داخل المصل قد يكون وراء تفعيل تلك التفاعلات لدى بعض المرضى.وأضاف ماركس أن الولايات المتحدة لديها استراتيجية للتعامل مع الوضع، وكذلك إمكانية فورية لعلاج أي ردود فعل تحسسية تجاه المصل، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الوضع عن كثب.وقال ماركس إنه رغم عدم التأكد بعد من سبب إثارة المصل لتلك الحساسية عند بعض الناس، إلا أنه من المعتقد أن يكون مُركبًا كيمائيًا يُسمى "بولي إيثيلين جلايكول"، منوهًا أيضا بأن ردود الفعل التي اختبرها البعض قد تكون أكثر شيوعًا من المُعتقد.