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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سياسى فلسطينى: القوافل الطبية تؤكد حرص الإمارات على دعم الشعب الفلسطيني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
الدكتور عماد عمر،
الدكتور عماد عمر،
مروة عنبر
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أكد الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى، الدكتور عماد عمر، أن إرسال دولة الإمارات العربية القوافل الطبية لأهالى قطاع غزة يؤكد حرصها على دعم الشعب الفلسطيني ومساندته ووقوفها إلى جانبه في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، وارتفاع أعداد المصابين وحالات الوفاة.

وأشاد عمر بالموقف الإماراتي الداعم دائمًا والمساند لأبناء الشعب الفلسطيني، موضحا أن الإمارات كانت وستبقى سندًا للشعب الفلسطينى أينما كانوا، متابعا: "وهذا هو أملنا كفلسطينيين بكل الأشقاء العرب أن يكونوا سندًا وعونًا لشعبنا بتعزيز صموده، والوقوف إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأوضح عمر أن مثل هذه المساعدات ستقوي صمود القطاع الصحي في قطاع غزة، وستفتح المجال أمام استقبال أكبر عدد من مصابي فيروس كورونا المحتاجين لرعاية، خاصة في ظل توفر المزيد من أجهزة التنفس.

وقال عمر إن تلك المساعدات تضع حدًا لحالة الابتزاز والضغط الإسرائيلي على قطاع غزة، نتيجة رفضها إدخال المعدات والمساعدات الطبية للقطاع، في إشارة لاستخدامها كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف تصب في مصلحة دولة الاحتلال.

وتوجه عمر بالتحية إلى لجنة التكافل الوطنية والدور الدءوب الذي تقوم به بالإشراف على إحضار تلك المساعدات.

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