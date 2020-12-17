الحسين عبد الرازق يكتب: عن جربوع الكناريا!

تمامًا كالجربوع الذي لا ينشط إلا ليلًا.. لا زال الإعلامي الهارب محمد كناريا يكذب ويضلل ويهزي ويهرتل خلال برنامجه «الليلي» بهدف تيئيس المصريين من تحسن الأوضاع في دولتهم وتثبيط عزائم المجتهدين من أبناء جلدتهم، والنيل من قادتهم الأوفياء، الأنقياء الأتقياء، ونحسبهم جميعًا علي خير بإذن الله.ويبدو والعلم عند الله، أن لدي هذا العميل الهارب ثقب غير مرئي، ربما كان في رأسه تزداد فتحته اتساعًا كلما حققنا نجاحًا وأحرزنا في شباكهم أهدافًا، شأنه في ذلك شأن باقي فصيلة الجرابيع الذين خلقهم الله بثقب في أسفل جماجمهم لحمكة يعلمها سبحانه ولا نعلمها!فبعد أن ظل هذا الكائن هو وباقي بطانته من جوقة الخيانة والعمالة والنذالة، طيلة الأسابيع السابقة على نجاحنا في الحصول علي لقاح الكورونا يعزفون علي نغمة تقصيرالدولة بحق مواطنيها، وتكاسلها وتقاعسها عن بذل أي جهد ملموس بشأن استقدام اللقاح، وتشكيكهم المتكرر، وتكذيبهم المستمر لكل ما تقوله أو تعلنه الحكومة من تقارير وبيانات بشأن أعداد الإصابات والوفيات، بل واتهامهم للمسئولين بأنهم ولهذا السبب، سيدفعون ببلدنا إلي تذيل قائمة الدول المستحقة للقاح!ها هم اليوم، بعد أن خيب الله ظنونهم وكلل جهودنا بالنجاح، ووصلت الدفعة الأولى من لقاح كورونا، يعودون من جديد إلي الكذب والاافتراء، والتضليل والتشكيك، لكنهم يشككون هذه المرة في اللقاح وفاعليته، مروجين لوجود آثار جانبية خطرة له!مشهد عبثي لا يمكن إلا أن يذكرك بتلك الحكاية الشهيرة، التي لطالما استمعنا إليها عندما كنا صغارًا نلعب ألعاب الصغار، ونصدق كل ما يحكي لنا أويقال عن حكاية جحا والحمار!فالمشهد متطابق تمامًا، اللهم إلا فارق وحيد، وهو إن عم جحا الله يرحمه كان ظريفًا، ذكيا،ً لطيفًا، وكان حماره طيبًا!أما جماعة الإخوان والمتأخونين معهم، فهم جاهلون ضالون ومضللون، وحمارهم سخيف قميئ كذوب مقيت.هذا رأيي وأظنه صائبًا إلي حد كبير، وإلا فخبروني بربكم.. كيف يفكر هؤلاء الأغبياء؟إذا اشترت مصر الرافال، فالطائرات قديمة عديمة الفائدة، وإذا إشترتها قطر،فيا سلام علي قوتها، ويامتانة صناعتها، وياحلاوة طلعتها!إذا تأنت الدولة في الإتيان باللقاح فهي مقصرة، ومتقاعسة ومتكاسلة، وإذا وفقنا الله في الحصول عليه قبل غيرنا، فلا فضل "أبدًا" لعلاقاتنا المستقره مع كل بلدان الدنيا، ولا شكر"طبعًا" لجهود قائدنا وسعيه الدؤوب إلي توطيد علاقاته بباقي زعماء العالم، ولا ذكر "مثلًا "لزيارة السيدة الوزيرة للصين في ذروة إنتشار الفيروس، وأشاد بها الجميع في حينه، ولا إلي التعاون المصري الصيني الذي جري ولا زال يجري، في كافة المجالات وعلي كافة المستويات والأصعدة، ولا حاجة من دي أبدا.وإنما أُرسل اللقاح إلينا من أجل تجربته علي أبناء شعبنا والوقوف علي مدي سلامته وفاعليته، وكأننا قد تحولنا " لا سمح الله " إلي فئران تجارب، كما قال المذيع الجربوع، بلسانه ده اللي عاوز قطعه!ومن عجائب الأمور، أن أولئك الجراذان أنفسهم، كانوا قد هللوا كثيرًا وطنطنوا وغنوا ودندنوا وتغنوا بفاعلية نفس اللقاح، عندما تواترت أنباء عن قيام الدولة التي هم قابعين في جحورهم بداخلها بإستيراده!وإذا بهم اليوم يرمونه بكل نقيصة، ويصولون ويجولون في ذكر مساوءه المزعزمة وأضراره المفتراه لمجرد أننا قد نجحنا!الجرابيع هم هم لم يتغيروا، والعقار هو هو لم يتبدل، فكيف كان بالأمس ناجحًا، ناجعًا، فعالًا، وصار اليوم ضارًا مضرًا، ومؤذيًا ؟!خبروني بربكم، كيف لمن أنعم الله عليه بربع عقل أن يصدقهم؟ بل كيف لهم أن يصدقون أنفسهم؟!وصل اللقاح لبلدنا والحمد لله، وسيتعافي المصابين من أهلناجميعًا بقدرة ومشيئه الله، وستزداد ثقوب رؤوسهم إتساعًا كلما نجحنا بعونٍ من الله.حفظ الله مصر وأهلها، وأعان قائدها وزعيمها، قائد جمع الحق والإيمان.