اليونان: علينا توضيح الخطوط الحمراء لتركيا

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، إنهم متفائلون بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة.وأكد وزير الخارجية اليوناني، أن أنقرة هي من أوقفت الحوار مع أثينا وليس العكس، موضحا: "علينا أن نوضح لتركيا أين توجد الخطوط الحمراء"، وفق قناة "العربية".وشدد دندياس على أنه يجب على تركيا أن توقف الاستفزازات التي تقوم بها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا الآن بوصفها مشكلة تواجه أوروبا، وليس كدولة لديها خلافات مع اليونان وقبرص فقط.وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس -400 الروسية، شملت رئاسة الصناعات الدفاعية، وحظر الصادرات العسكرية إلى تركيا بجانب فرض قيود لدخول مسؤولي تركيا إلى أمريكا.