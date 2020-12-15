جنوب أفريقيا تفرض قيودا على الكحوليات

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اعتزام حكومته الحد من مبيعات المشروبات الكحولية وإغلاق بعض الشواطئ في ذروة موسم العطلة الصيفية ضمن سلسلة إجراءات تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة جنوب أفريقيا أعلنت يوم الخميس الماضي بدء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا مع زيادة متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بمقدار الضعف خلال الشهر الحالي.وذكر رامافوسا أن بلاده تقترب بسرعة من رقم المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل الرقم حاليا إلى 866127 مصابا.وتتضمن الإجراءات الجديدة، التي تعتزم الحكومة تطبيقها للحد من انتشار الفيروس، تحديد مواعيد بيع المشروبات الكحولية بين العاشرة صباحا والسادسة مساء ومن الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع، وإعلان أحياء جاردن روت وساره بارتمان إلى جانب الساحل الجنوبي بؤر لانتشار الفيروس.كما تتضمن الإجراءات إغلاق الشواطئ في إقليم إيسترن كيب اعتبارًا من 16 ديسمبر الحالي حتى 3 يناير المقبل، إلى جانب غلق الشواطئ في منطقة كوازولو-ناتال في أشد الأيام زحاما خلال موسم العيد.ومددت الحكومة حظر التجوال على مستوى البلاد في الفترة من الحادية عشرة مساء حتى الرابعة صباحا يوميًا، إلى جانب الحد من أعداد الأشخاص الذين يشاركون في أي تجمعات عامة بحيث لا يزيد العدد عن 100 شخص في الأماكن المغلقة و250 شخصا في تجمعات الأماكن المفتوحة.