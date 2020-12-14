إرشادات عليك اتباعها قبل الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي





الإرشادات التي يجب إتباعها قبل الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إرشادات للامتحانات التجريبية الإلكترونية المزمع إجراؤها لطلاب الصف الأول الثانوي وهى :-





التأكد من تحديث التابلت الدراسي حتى لا يكون معوق أثناء إجراء الامتحانات.





التواصل مع الدعم الفني لشركة سامسونج على الرقم 16580 واختيار رقم 9 في حالة وجود أى مشاكل تتعلق بجهاز التابلت.





التأكد من اتصال التابلت المدرسي بالانترنت سواء من الشريحة أو الواي فاي من خلال موقع Study.





الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال البريد المدرسي الخاص بOffice 365 .





التأكد من الوصول إلى منصة الامتحانات التجريبية الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا ).









تعرف على مواعيد إجراء الامتحانات التجريبية

وتجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول يوم غدا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، والتي تماثل الامتحانات النهائية حتى يتم التأكد من استيعاب الطلاب للنظام الامتحانات الالكترونية عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم وحصد حتى الآن أرواح أكثر من مليون ونصف مواطن بمختلف بلدان العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.





كيفية الحصول على كود الطالب المؤهل لدخول الاختبار الإلكترونية

قبل معرفة الإرشادات التي يجب إتباعها قبل الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي التي نشرتها الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم قبل ساعات من إجراء الامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي يجب على الطلاب معرفة الحصول على كود الطالب من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وكتابة الرقم القومي للطالب واسم المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابعة لها.





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