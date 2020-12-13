تونس تطالب رجال الأعمال بتدعيم الاستثمارات في فرنسا

حث رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، رجال الأعمال والاقتصاديين من أجل مضاعفة الجهد وتدعيم الاستثمارات التونسية في فرنسا وربط جسور التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس وسائر بلدان العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا".ونوه المشيشي- خلال لقائه، الأحد، بمقر السفارة التونسية بباريس، بعدد من رجال الأعمال التونسيين والاقتصاديين- بالدور الهام الذي يلعبه رجال الأعمال التونسيون الناشطون في فرنسا في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتدعيم الدبلوماسية الاقتصادية.من جانبهم، أعرب رجال الأعمال التونسيون عن رغبتهم الكبيرة في مد يد المساعدة لتونس والعمل مع الحكومة لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين على وجود فرص هامة ومجالات واعدة للاستثمار سواء في تونس أو في فرنسا يجب استغلالها بشكل أمثل.