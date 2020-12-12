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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«داخلية البحرين»: توقيف قطر طرادا تابعا لنا استفزاز سنرد عليه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:22 م
داخلية البحرين
داخلية البحرين
محمد عمر
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أكدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أن إيقاف قطر طرادا بحرينيا يعد تمادي في ممارسات الدوحة الاستفزازية ويتنافى مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين الدولية.

وذكرت الداخلية البحرينية في بيان مساء اليوم إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية القطرية في حسابها على موقع "تويتر" عن توقيف دوريات أمن السواحل والحدود القطرية طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا"

وأوضحت أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

وشددت البحرين على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

وأعلن مجلس النواب البحريني، في وقت سابق اليوم السبت، اتخاذه إجراء نيابي حول الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية للمملكة.

من جانبه، كشف محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن تحرك نيابي مع مجموعة من النواب حول الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية للمملكة.

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