حكاية الإيراني الأخير في غزة: الحارس الشخصي لياسر عرفات ويحلم بالعودة لطهران

يحلم الإيراني أبو هاشم شياسي الذي ترك بلده منذ زمن طويل ليصبح لاحقا الحارس الشخصي للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالعودة إلى بلده ليموت فيها.قاسم محمد شياسي "أبوهاشم"، هو الإيراني الوحيد في قطاع غزة. لم يكن يتوقع يوما لدى مغادرته طهران قبل نحو أربعين عاما أن ينتهي به الأمر فقيرا وعالقا في رفح في القطاع المحاصر.قبل أربعين عاما، غادر "شياسي" طهران للانضمام الى منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، ويروي "في بيروت، التقيت بأبو عمار وصرت مرافقا له" ثم لنائبه خليل الوزير "أبو جهاد" الذي اغتيل قبل ثلاثة عقود، وعاد أبو هاشم مع عرفات إلى غزة لدى إعلان السلطة الفلسطينية في يوليو 1994، وعمل في وحدة هندسة المتفجرات في الأمن الوطني في جنوب القطاع وأقام في رفح. وكان تنقل مع منظمة التحرير قبل ذلك من لبنان الى العراق واليمن.ويحتفظ "شياسي" بجواز سفره الإيراني ووثيقة سفر مصرية، وكلاهما منتهي الصلاحية. وتشير وثائق إيرانية يحملها الى أن عمره 78 عاما، بينما تقول الوثائق الفلسطينية أن عمره سبعون، ويقول بلغة عربية مكسرة "عندما كنت مع أبو عمار كانت كل طلباتي تلبى، لكن لم يسمح لي بمغادرة القطاع"، ويشكو الرجل بطريقة غير مباشرة عدم حصوله على المساعدة سواء من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية. فيضطر لطلب المساعدة كل يوم جمعة أمام المساجد.وتزوج "شياسي" من ثلاث نساء، الأولى إيرانية وله منها أربعة أبناء يعيشون في طهران. أما الزوجتان الأخريتان فهما فلسطينيتان من غزة، وله من إحداهما تسعة أولاد، في حين لم تنجب الزوجة الثانية.وفي الصندوق البلاستيكي، يوجد كفن أبيض وإبريق ومستلزمات تجهيز الميت، يقلبها أبو هاشم وهو يغني بالفارسية أغنية تقليدية للموت. ثم يقول بغضب "أريد العودة الآن إلى بلدي، أريد أن أموت في إيران وليس هنا، لو عاد بي الزمن ما ترددت في رفض المجيء إلى غزة"، ثم يضيف "حلمي أن أموت في طهران".