«محامي مصر» يعلن دعم رجائي عطية في معركة «المحامين العرب»

أعلن مجلس نقابة المحامين، في جلسته اليوم استنكاره وشجبة كل ما جرى من أحداث مؤسفة يومي السبت والأحد الموافقين الخامس والسادس من ديسمبر الجاري، وأسيء فيها إلى نقيب المحامين رجائي عطية، مؤكدًا أن عطية يمثل قامة رفيعة محل احترام كافة المحامين وغير المحامين.وأيّد المجلس نقيب المحامين في كل ما أجراه، مُثنيًا على إخلاصه وحكمته في معالجة الأمور، ويعلن لكافة المحامين ولمصر تأييده المطلق له، واحترامه وتوقيره كرمز للمحاماة وقدوة للمحامين، وقامة رفيعة من قامات مصر.