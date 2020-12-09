أبرزهم أدهم صبرى.. 3 شخصيات حقيقية من «رجل المستحيل» لـ نبيل فاروق

هناك الكثير من الشخصيات الحقيقية في أعمال الكاتب الكبير نبيل فاروق، لكنه قام بتغيير الاسم وأضاف عليها أبعادًا أخرى تساعده في رواياته الكثيرة.ـ أدهم صبريهو الشخصية الرئيسية والمحورية والبطل الأوحد لروايات رجل المستحيل بمعاونة منى توفيق وقدري خبير التزوير.واستوحى نبيل فاروق شخصية رجل المستحيل من شخصية حقيقية كانت تعمل بالمخابرات المصرية، ولكنه أضاف إليها الكثير من شخصيات أخرى، لتصبح في النهاية تلك الشخصية التي ظهرت في سلسلة روايات رجل المستحيل.ـ سونيا جراهاماستوحى نبيل فاروق شخصية سونيا جراهام عميلة المخابرات الإسرائيلية "الموساد" من شخصية حقيقية لعميلة مخابرات معادية كانت تحمل اسم "سارة عمران" وكانت بالفعل تستغل جمالها الأخاذ في الإيقاع بأعدائها كما هي عادة الكيان الصهيوني، ولسارة عمران كتاب منشور كانت تحكي فيه قصة حياتها، فأخذ نبيل فاروق أبعاد شخصيتها ومنحها اسم سونيا جراهام.ـ سيرجي كوربوفسيرجي كوربوف هو شخصية لرجل مخابرات روسي ينتمي لجهاز الـ"كي جي بي" ظهر في عدة أعداد من سلسلة رجل المستحيل، ولكن ظهوره الأكبر كان في رواية "سم الكوبرا" حين أجبر رجل المستحيل على الإدمان، وعاد أدهم لينتقم منه، وكان كوربوف يتمتع بمهارات عدة، وصرح نبيل فاروق بأن كوربوف مستوحى بالفعل من شخصية حقيقية لرجل مخابرات روسي.وكان الكاتب الكبير نبيل فاروق قد وافته المنية مساء اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ64 عامًا.