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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-12-2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» تقريرًا يوميًا بأسعار بورصة الدواجن داخل الأسواق المصرية، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن بورصة الدواجن بشكل يومي، وتنشر «الدستور» أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020، حيث تختلف أسعار الدواجن يوميًا بكافة أنواعها في السوق المصرية حسب المتغيرات، وأسعار الأعلاف التي تستخدمها المزارع لتغذية الدواجن.


أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020


يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 20.50 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 14.50 و15 جنيهًا، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27.50 إلى 28 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم


يتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 5 إلى 5.25 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 2.75 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم


سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 33 إلى 34 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 29 إلى 30 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 30 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا، أما أسعار البط المسكوفي بلغت بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى 22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

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