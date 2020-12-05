حمام كليوباترا.. جولة داخل مكان اختباء الملكة الأسطورية (صور)



حمام كلوباترا.. بمجرد وصولك أمامها تجدها صخرة شامخة تصارع الأمواج وحولها المصطفين مستمتعين بالجو والمنظر الخلاب.



شاطئ كليوباترا يقع غربي مدينة مرسى مطروح، ويتمتع بالمقومات التي جعلت منه وسيلة جذب للسياح المصريين والأجانب.

حمام كلوباترا



«حمام كلوباترا».. قصة حب خالدة عبر الأزمان

شهد حمام كلوباترا قصة حب أسطورية خالدة أبطالها الملكة كليوباترا آخر ملوك دولة البطالمة في مصر، والقائد الروماني أنطونيوس حاكم القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية.



ذكرت بعض الروايات، أنه عقب مقتل يوليوس قيصر حاكم روما، دعت الملكة أنطونيوس لزيارة مصر، الذي أعجب بالملكة وتزوجها، وكانت الملكة تستخدم هذا الحمام للاستحمام بمياه البحر بعيدًا عن الأعين، لذلك سمي باسمها حتى ذلك الوقت.



حمام كلوباترا



يعود تاريخ هذا الحمام إلى عصر البطالمة في مصر، الذين توارثوا حكم القسم الإفريقى من إمبراطورية الإسكندر الأكبر عقب وفاته في مدينة بابل بالعراق عام 323 قبل الميلاد، وأسسها الملك بطليموس الأول الملقب بـ«سويتر»، وتحديدًا في عهد الملكة كليوباترا السابعة آخر ملوك الدولة.



انتحرت ملكة مصر عام 1930 قبل الميلاد، وعمرها 39 عامًا بعد قصة حب مع القائد الروماني "أنطونيو" لتترك للزائر العديد من الآثار والتي من أشهرها الحمامات وصخرة الغرام التي تحكي تاريخها.

حمام كلوباترا