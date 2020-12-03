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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجى: المبادرة العربية لحل الدولتين لا تزال مطروحة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:07 ص
نايف فلاح مبارك الحجرف
نايف فلاح مبارك الحجرف
وكالات
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أكد مجلس دول التعاون الخليجي (CCG)، أن المبادرة العربية لحل الدولتين التي أطلقت عام 2002 "لا تزال مطروحة على الطاولة".

وأشار الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط ​​حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلى أنه "لن يكون هناك سلام وازدهار في المنطقة إذا لم نحل هذه المشكلة".

وذكر الحجرف أن حل الدولتين عادل للجانبين، وشدد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي وإنشاء آلية لحوار بناء بين الأطراف، للمساعدة في فك العقد.

وأوضح أن استقرار الشرق الأوسط يصب في مصلحة المجتمع الدولي وليس المنطقة فقط.

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