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فن

«الفرق الكبير».. أول تعاون بين تركي آل شيخ وأصالة (فيديو)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:41 م
تركي آل شيخ وأصالة
تركي آل شيخ وأصالة
حسن أمين
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طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"

أغنية "الفرق الكبير" من كلمات تركي آل الشيخ ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.

ومن جانب أصالة أعربت مؤخرا عن إعجابها بكلمات الأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت أصالة "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعيّة.. غاية بالسهولة وتفاصيل لا تخطر على بال.. عشقتها.. تحدّتني وتحدّيتها.. حلوة بطريقة ساحرة.. طيّبة متلّ قلّبك أبوناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّلي سعادة وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيرة لابن الرّياض البار".

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