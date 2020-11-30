تأمين تداول وتخزين البضائع بميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أعضاء لجنة تقييم الوضع الحالى لعمليات تأمين تداول وتخزين البضائع بالموانئ المصرية والتى تضم كافة الجهات المختصة، فى زيارة تهدف الى الوقوف على جهود الهيئة فى هذا الشأن، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة.حيث تم تقديم عرض توضيحى عن الميناء ومحطاته المختلفة تناول الإجراءات المتبعة داخل ميناء دمياط فيما يخص تأمين تداول البضائع الخطرة ومدى التزام تلك الإجراءات بالكود الأمنى الدولى والقوانين المصرية من حيث اتباع إجراءات الأمن والسلامة وتوافر وسائل الحماية المدنية وملاءمتها لطبيعة كل نوع من أنواع البضائع، وكذلك خطط الطوارئ التى تطبقها الهيئة والشركات العاملة بالميناء طبقًا للكود العالمى للبضائع الخطرة.ثم قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية تفقدوا خلالها عددًا من الشركات العاملة فى مجال تداول البضائع ذات الطبيعة الخاصة حيث قاموا بمراجعة خطط التأمين والطوارئ الخاصة بتلك الشركات.كما شاهدوا عددا من البيانات العملية بالاشتراك مع مختلف الجهات المختصة لكيفية مجابهة الأحداث الطارئة منها التعامل مع اشتعال بعض المواد الصلبة داخل أحد مخازن شركة من الشركات العاملة بالميناء، وكيفية حماية مادة نترات الأمونيوم في حالات المطر، وكذلك مكافحة حريق في إحدى السفن وكيفية تأمين عملية شحن وتفريغ البضائع الخطرة من البحر، والتعامل مع تسريب لمادة الإيثيلين على الرصيف، وبيان عملي لمكافحة تلوث بحري في حوض الميناء.ثم انتقلت اللجنة إلى ساحة الحاويات الخطرة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع واطلعوا على الإجراءات الخاصة بتأمين تلك الحاويات.جدير بالذكر أن اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط سبق وأن أصدر تعليمات بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية وعمل جولات تفتيش للساحات والمخازن الخاصة بالهيئة وجميع الشركات العاملة فى مجال تداول البضائع الخطرة، وعقد لقاءات مع مسئولى تلك الشركات بحضور ممثلى الجهات المعنية فى الميناء للتأكد من تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة فيما يخص إجراءات الشحن والتفريغ لتلك البضائع منذ وصول السفينة ومرورًا بتخزينها وحتى مغادرة الشحنة الميناء.