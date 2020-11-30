في ذكرى وفاة رضوى عاشور.. 3 كتب تروي سيرتها

ـ لكل المقهورين أجنحة

ـ أثقل من رضوى

ـ "الرحلة": أيام طالبة مصرية في أمريكا

تمر اليوم الذكرى السادسة لرحيل الكاتبة والروائية والأكاديمية رضوى عاشور، والتى ولدت في 1946 بمدينة القاهرة عام 1946، درست الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة.اشتغلت رضوى عاشور في دراساتها على الأدب الأمريكي الأفريقي، ومنحت الدكتوراة من جامعة ماساتشوستس في امهرست ومنحت الدكتوراه عام 1975.قدمت رضوى عاشور أول أعمالها النقدية المنشورة تحت عنوان الطريق إلى الخيمة الأخرى حول التجربة الإبداعية للمناضل والقاص الفلسطيني غسان كنفاني وفي عام، وصدر لها بالإنجليزية كتاب جبران وبليك وهى الدراسة التى شكلت أطروحتها لرسالة الماجستير في عام 1972.جاء كتابها " لكل المقهورين أجنحة "أخر ما أنجزته الكاتبة الروائية رضوى عاشور ونشر بعد رحيلها، يضم الكتاب مجموعة من المقالات في الأدب والتجربة الشخصية والنقد والسياسة والتعليم، يضم الكتاب عدد من المقالات عن تجربتها الروائية والنقد الأدبي.يحمل كتابها ما يشبه البوح الشخصي عن بواعثها للكتابة، وعلاقتها باللغة العربية تراثًا وجمالًا، كما تطرقت كذلك لجهود مقاومة التطبيع في الثقافة والجامعات المصرية.كتاب أثقل من رضوى والصادر عن دار الشروق عبارة عن أجزاء من سيرة ذاتيّة للمؤلفة كتبتها بدءًا من ٢٠١١ حتى ٢٠١٣، وذلك بعد اكتشافها لإصابتها بمرض السرطان. تتكشف عبر هذا الكتاب سيرة رضوى عاشور اكثر فهي ابنة الشاعرة مي عزام والوالد الحقوقي والمحامي، وجدها من والدتها عبد الوهاب عزام، دبلوماسي وأستاذ للدراسات والآداب الشرقية في جامعة القاهرة، وهو أول من ترجم "كتاب الملوك الفارسي (شاه ناما)" إلى اللغة العربية، فضلًا عن كلاسيكيات شرقية أخرى.يعد كتاب الرحلة أيام طالبة مصرية في أمريكا أحد أبرز الكتب التى قدمتها رضوى عاشور حول سيرتها الذاتية، وهو الأكثر شهرة في رحلتها الإبداعية.قدمت رضوى عاشور العديد من الأعمال الإبداعية وتأتي رواية ثلاثية غرناطة بمثابة الرواية الأكثر شهرة ومن بعدها العديد من الأعمال الروائية والقصيصية رواية الطنطورية، رواية فرج، رواية أطياف، رواية خديجة وسوسن.جدير بالذكر أن الكاتبة الراحلة رضوى عاشور تحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة أفضل كتاب لعام 1994 عن الجزء الأول من ثلاثية غرناطة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.1995: الجائزة الأولى من المعرض الأول لكتاب المرأة العربية عن ثلاثية غرناطة.2003: كانت ضمن مجموعة من 12 أديبًا عربيًا تم تكريمهم، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.2007: جائزة قسطنطين كفافيس الدولية للأدب في اليونان.2009: جائزة تركوينيا كارداريللي في النقد الأدبي في إيطاليا.2011: جائزة بسكارا بروزو عن الترجمة الإيطالية لرواية أطياف في إيطاليا.