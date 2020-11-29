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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وفد من «خريجي الأزهر» يزور كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:09 م
وفد من خريجي الأزهر
وفد من خريجي الأزهر
أ.ش.أ
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زار وفد أعضاء هيئة التدريس من مسؤولي مشروع "سفراء الأزهر" التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، في إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي".

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن الوفد التقى بالأنبا هدرا، مطران إبراشية أسوان، ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ونائب مجلس الشورى المهندس كامل ميشيل، وعدد من القساوسة بأسوان، رحب الأب هدرا بأعضاء المشروع، مشيرًا إلى أنه سبق التعاون مع الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية.

وتناول اللقاء تعريفًا تفصيليًا للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومشروع "سفراء الأزهر" وأنشطته وما يعرضه من تأهيل للعنصر البشري، وأيضا مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، والتي أطلقتها المنظمة، بهدف إرساء ثقافة التسامح، واستحداث آليات مبتكرة، من أجل تعزيز ثقافة السلام والحوار.

وأكد الطرفان: "أن الدين محبة، وأننا نحتاج لتكاتف كل قوى الخير في العالم لكي نبني دولنا بالعلم والعمل والإيمان الحقيقي، وننشر قيم التسامح والأخوة بين أوطاننا".

ضم الوفد الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والمشرف العام على المشروع، والدكتور محمود زكي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

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